EPAL garante que água da Valada do Ribatejo tem qualidade para consumo

Nesta freguesia os banhos estão interditos e a pesca é cada vez menor devido aos níveis de poluição do rio Tejo. No entanto, é também nesta zona que se encontra um dos pontos de captação de água da Empresa Pública das Águas Livres, que abastece parte da região de Lisboa.

Segundo os dados publicados pelo "Forever Polution Project", a água do Tejo na Valada está contaminada com 3.200 nanogramas por litro.

De acordo com a diretiva do Parlamento Europeu de 2020, referente à qualidade da água destinada ao consumo humano, é obrigatória a monitorização de 20 tipos de químicos eternos entre os mais de quatro mil existentes. A Associação Zero considera que, tratando-se de substâncias tão perigosas, é urgente que se evite que entrem no ambiente.