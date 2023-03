Prisão preventiva para suspeito de tentar alvejar dois homens em Sesimbra

Um homem, de 43 anos, foi detido por tentativa de homicídio qualificado de dois homens, de 43 e 35 anos, junto a um espaço de diversão noturna no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, tendo ficado em prisão preventiva.

Em comunicado hoje divulgado, a Policia Judiciária (PJ) explicou que o homem, depois de ter sido colocado na rua por causar distúrbios, foi buscar o seu carro, parou à frente da porta do espaço e, "com recurso a uma arma de fogo, tentou alvejar, repetidamente, as pessoas que ali se encontravam, entre as quais um segurança do referido estabelecimento, colocando-se de seguida em fuga".

Os factos aconteceram, segundo a PJ, "pouco depois das 02:00 do dia 26 de fevereiro", domingo.

Embora não tenha avançado a data da detenção, a PJ indicou que o homem já foi presente a primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.