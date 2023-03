País

Costa e Marcelo congratulam Auriol e Pichardo pela conquista do ouro europeu

TIAGO PETINGA/Lusa

O primeiro-ministro e o Presidente da República felicitaram os dois atletas portugueses pelas medalhas de ouro no Europeu em lançamento do peso e triplo salto. Marcelo reforçou que esta conquista é "uma afirmação do desporto em Portugal como meio de inclusão, integração e desenvolvimento social".