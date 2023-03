Extinto o incêndio que deflagrou numa garagem de prédio em Valongo

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira no piso -2 de um prédio na Rua Amara Lopes, em Valongo, no distrito do Porto, já foi extinto, mas a rua continua cortada ao trânsito, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

O incêndio foi extinto pelas 17:25, mas que permanecem trabalhos no local, confirmou à Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo.

A rua continua cortada ao trânsito, acrescentou a fonte, dizendo desconhecer se os moradores, retirados por precaução, já regressaram às suas casas.

De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 18:55, encontravam-se no local 25 operacionais apoiados por 10 viaturas.