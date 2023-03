Cerca de uma centena de utentes em vigília junto ao hospital do Barreiro

Cerca de uma centena de utentes concentraram-se esta sexta-feira em frente ao Hospital do Barreiro, no distrito de Setúbal, contra o eventual fecho das urgências pediátricas aos fins de semana e por melhores condições para o Serviço Nacional de Saúde.

A vigília foi organizado por cincocomissões de utentes da margem sul.

João Veiga, da comissão de utentes do Montijo, disse que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser alvo de um ataque quando na verdade foi este serviço que respondeu sempre em tempo de crise.

O responsável acusou o Governo socialista de ser "o coveiro do SNS" ao desinvestir num serviço do qual se auto-intitula de pai.

A iniciativa de hoje, que contou também com a presença da deputada do PCP Paula Santos, e dos vereadores da CDU na autarquia do Barreiro, foi marcada depois de terem vindo a público alterações ao nível da urgência de pediatria.

"Nas últimas décadas assistimos ao encerramento de serviços do nosso hospital, sem critério que justifique privar as populações da garantia de acesso próximo a direitos tão fundamentais para as suas vidas, quando aumentam os atendimentos em todas as valências", explicava a comissão de utentes no comunicado de imprensa onde anunciava a vigília, adiantando que é neste contexto "de feroz ataque ao Serviço Nacional de Saúde" que decidiram realizar o protesto.

Recorde-se que a 24 de fevereiro, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) disse à Lusa ter tido conhecimento de que a urgência pediátrica noturna do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) iria encerrar a partir do dia 1 de março.

Mas, a 1 de março, o Conselho de Administração esclareceu que o Serviço de Urgência Pediátrica estava a funcionar sem constrangimentos.

Em comunicado, o Conselho de Administração do CHBM explicou que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) está a trabalhar num modelo de reorganização das urgências pediátricas na região de Lisboa e, até que esse modelo seja decidido, a Urgência Pediátrica do CHBM manterá o seu regular funcionamento.