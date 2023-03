Um incêndio deflagrou no Hospital Prisional de Caxias, em Oeiras. Várias unidades de emergência deslocaram-se ao local para combater as chamas que, entretanto, já foram extintas.

67 bombeiros, apoiados por 26 viaturas, combateram as chamas no hospital da prisão. Até ao momento há a informação de que 26 pessoas foram assistidas, das quais 22 reclusos, duas enfermeiras e dois guardas prisionais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa indicou à agência Lusa que das 26 vítimas que foram assistidas no local, quatro foram "transportadas ao Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca [Amadora-Sintra] por inalação de fumos".

Estas quatro pessoas que necessitaram de assistência no hospital "eram todos funcionários", acrescentou.

Início das chamas

Fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais [DGRSP] indicou à agência Lusa que, cerca das 15:30, "um recluso doente do foro psiquiátrico pegou fogo ao colchão do quarto onde estava", mas as chamas foram extintas "cerca de 15 minutos depois".

O fogo terá tido início no quarto piso, na ala de internamentos. De acordo com a mesma fonte, estariam 20 pessoas entre o quarto e o quinto piso do Hospital-Prisão de Caxias, onde começou o fogo.

Não há registo de feridos

A fonte da DGRSP adiantou não haver registo de feridos, sendo que "apenas um elemento da vigilância teve de ser assistido no hospital porque inalou fumo", segundo a informação transmitida à Lusa.



Sábado é dia de visitas no estabelecimento, mas as mesmas já foram suspensas.