Navio alvo de buscas em Lisboa por suspeita de droga a bordo

Um navio proveniente da América do Sul foi este domingo alvo de buscas no cais de Alcântara, em Lisboa, por suspeitas de transportar droga a bordo.

A megaoperação da PJ foi desencadeada este domingo depois de um alerta que chegou do estrangeiro por suspeitas de crime de tráfico de droga internacional. A Polícia Judiciária pediu, posteriormente, ajuda à Marinha para intervir e escoltar este navio até ao cais de Alcântara.

O navio cargueiro foi escoltado pelo destacamento de operações especiais da Marinha portuguesa. As autoridades suspeitam que, o navio de 170 metros de comprimento, tenha cocaína a bordo.

O navio com bandeira do Panamá e com destino europeu já estava a ser vigiado.

Dada a dimensão do cargueiro e a má visibilidade noturna, os trabalhos de revista deverão continuar durante esta segunda-feira.