Grávida teve bebé dentro de Uber à porta de hospital por falta de apoio

Uma mulher teve um bebé dentro de um Uber à porta do Hospital do Barreiro. Com várias urgências pediátricas encerradas no domingo à hora do almoço, as portas do Hospital do Barreiro estavam abertas. A grávida acabou por ter o parto dentro da viatura, por falta de apoio.

No entanto, à SIC, a equipa de bombeiros que estava no hospital garante ter respondido ao pedido de apoio de imediato. Ainda assim, a administração do hospital abriu um inquérito para apurar eventuais responsabilidades.

A mulher terá entrado em trabalho de parto ainda em casa e com a ajuda do pai da criança e da cunhada, chamou um Uber para chegar ao Hospital do Barreiro. Depois disso terá estado cerca de 30 minutos dentro da viatura à espera de ajuda, que não chegou a tempo.

A administração do hospital lamenta o sucedido e, em comunicado, garante que apesar da mãe e do bebé se encontrarem bem, já foi aberto um inquérito para apuarar eventuais responsabilidades sobre o caso.