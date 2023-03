Homem morre atropelado por camião na A6 em Elvas

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta terça-feira atropelado por um camião na Autoestrada 6 (A6), no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o atropelamento mortal, para o qual foi dado o alerta às 20:09, ocorreu ao quilómetro 156 da A6, no sentido Elvas-Badajoz, perto da fronteira com Espanha.

A vítima mortal é um homem com cerca de 60 anos e o óbito foi declarado no local, segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que o corpo do homem foi encaminhado para a morgue do Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

Foram mobilizados para o local, 11 operacionais dos bombeiros de Elvas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Brisa e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas.