O Renault Austral foi eleito carro do ano. No regresso da Renault ao “Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal”, a marca francesa é a grande vencedora ao conquistar as classes de Híbrido do Ano com o modelo Austral e a classe dedicada aos automóveis 100% elétricos com o Megane E-Tech.

O Renault Austral conquista o “Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023” de forma consensual entre os 20 jurados.

Vencedores:

Carro do Ano – Renault Austral

Citadino do Ano – Skoda Fabia 1.0TSI Style DSG

Elétrico do Ano – Renault Megane E-Tech

Híbrido do Ano – Renault Austral E-Tech

Híbrido Plug-in do Ano – Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid 225CV

Familiar do Ano – Honda Civic HEV 2.0 HEV Sports

Grande SUV do Ano – Nissan X-Trail 1.5 e-Power 213 CV A/T e-4orce 4x4 N-Connecta

SUV Compacto do Ano – DS7 E-Tense 4x4 360 Ópera