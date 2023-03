Montenegro: “Votei duas vezes no professor Marcelo, mas não concordo sempre com ele”

No dia em que se assinalam sete anos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro desvaloriza as críticas do Presidente da República e diz que nem sempre está de acordo com Marcelo, embora confesse que votou nele.

“Votei duas vezes sem hesitação no professor Marcelo Rebelo de Sousa e acho que tem sido um bom Presidente da república, mas não concordo sempre com ele nem ele comigo, é a democracia”, afirmou.

Montenegro declarou ainda não estar à espera de Marcelo para ganhar eleições nem conquistar a confiança dos portugueses.

“Não estou à espera do Presidente da República para ganhar eleições nem para conquistar a confiança dos portugueses. O Senhor Presidente da República também não está à minha espera para exercer as suas competências constitucionais”, disse.

Marcelo diz que Luís Montenegro pode vir a ser o próximo primeiro-ministro

No início do mês, o Presidente da República disse que Luís Montenegro pode vir a ser o próximo primeiro-ministro.