Gouveia e Melo sobre candidatura à Presidência da República: "A pergunta é legítima"

Faz este sábado três anos que a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo estava em pandemia. Portugal foi o primeiro país do mundo a conseguir vacinar 85% da população e foi visto como um exemplo internacional. Gouveia e Melo foi o comandante deste processo que fica para a história.

Numa entrevista exclusiva à SIC, para ver na íntegra no Jornal da Noite, o Chefe do Estado-Maior da Armada fala da liderança que encontrou à frente do Serviço Nacional de Saúde e admite que a necessidade que sentia em tomar decisões rápidas colidia, por vezes, com outros objetivos de cariz político.

Apontado como possível candidato a Presidente da República, Gouveia e Melo diz que a pergunta não tem trazido dissabores porque é legítima.