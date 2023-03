Morreu o gestor e político Alexandre Patrício Gouveia

O gestor e político Alexandre Patrício Gouveia, que nos anos 1980 integrou o Governo de Pinto Balsemão, morreu este domingo aos 70 anos, revelou a empresa El Corte Inglés, que o administrador presidia em Portugal.

Em comunicado, a empresa refere que Alexandre Patrício Gouveia morreu em consequência de doença prolongada e que o funeral se realiza na terça-feira em Lisboa.

Alexandre Patrício Gouveia era administrador desde a constituição da empresa portuguesa do Grupo El Corte Inglés, e também presidia ao conselho de administração da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Nascido em 1952, Alexandre Patrício Gouveia foi, nos anos 1980, adjunto para os assuntos económicos, no gabinete do então primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), e adjunto do ministro do Comércio, Álvaro Barreto (1983-1984).

Esta informação biográfica é indicada pela editora Aletheia Editores, que publicou pelo menos duas obras de Patrício Gouveia: "A economia portuguesa na zona euro" e "Os mandantes do atentado de Camarate".

Este último livro resulta de uma investigação que Alexandre Patrício Gouveia fez sobre o acidente de aviação que vitimou várias pessoas, em dezembro de 1980, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa e o seu irmão, António Patrício Gouveia.