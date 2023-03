Mercadona em Coimbra? Há "condições para avançar com a obra"

A cadeia de supermercados espanhola Mercadona está em condições para avançar com a construção de uma unidade no Atrium Solum, em Coimbra, afirmou esta segunda-feira a vereadora da Câmara Municipal com o pelouro do urbanismo.

A intenção de instalação do Mercadona em Coimbra já não é recente, tendo o município, no anterior mandato, aprovado um pedido de informação prévia para a construção de um supermercado desta cadeia no Atrium Solum.

No final de 2021, o novo executivo, liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra, referiu que a porta estava aberta para o licenciamento, mas que o processo estava a ser analisado.

Novo parecer jurídico?

Na reunião da Câmara de Coimbra desta segunda-feira, a vereadora com o pelouro do urbanismo, Ana Bastos referiu que a única forma de reverter a instalação do Mercadona naquele local seria um novo parecer jurídico que desse um outro sentido ao processo.

"Pedi um novo parecer jurídico e reiterou o conteúdo e orientação dados no primeiro. A arquitetura está aprovada e está em fase de aprovação de projetos de especialidade", que deverá acontecer ainda durante esta semana, informou.

Segundo Ana Bastos, a cadeia espanhola está "em condições de avançar com a obra".

"Não faz sentido discutir agora se se concorda ou não. Já havia um vínculo e é preciso dar seguimento", acrescentou.

Comerciantes contra o supermercado no Atrium Solum

Em dezembro de 2021, vários comerciantes do Atrium Solum, em Coimbra, afirmaram à agência Lusa estarem preocupados com a possível instalação de uma unidade da Mercadona naquele local, alertando para o fim de um espaço que também é local de encontro.

Problema em Coimbra: Canil está sobrelotado

Por outro lado, no período antes da ordem do dia, o vereador da CDU, Francisco Queirós, que tem a pasta do serviço médico veterinário, alertou, que o canil está sobrelotado."

O nosso canil ultrapassou a lotação máxima", alertou, lançando um apelo aos cidadãos para não abandonarem animais.

Segundo Francisco Queirós, a Câmara de Coimbra cumpre "o dever público de recolher aqueles [animais] que são um perigo para a saúde pública, mas, mesmo com novas instalações, é impossível dar resposta a todas as situações de abandono".

Em 2022, a Câmara de Coimbra recolheu 901 animais de rua, informou.