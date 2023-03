São dez as urgências de pediatria médica que vão estar a funcionar com horário completo em Lisboa e Vale do Tejo até julho, segundo o calendário publicado esta segunda-feira pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde anunciou ao início da tarde que nenhum dos 14 serviços de urgência pediátrica da região de Lisboa e Vale do Tejo vai encerrar.

A maioria fica a funcionar todos os dias da semana, 24 horas.

No entanto, há três hospitais que vão encerrar a urgência pediátrica durante a noite: o Hospital São Francisco Xavier, o Hospital de Torres Vedras e o Hospital de Loures.

Em Setúbal, as urgências de pediatria vão estar abertas de segunda a sexta durante 24 horas, mas vão encerrar durante a noite aos fins semana de 15 em 15 dias.

Já o Hospital Beatriz Ângelo tem as urgências de pediatria encerradas todos os fins de semana.

O plano entra em vigor a 1 de abril e estará a funcionar até 30 de Junho, data em que a Direção Executiva do SNS fará uma reavaliação

Confira aqui o calendário: Reorganização dos serviços de urgência de pediatria médica.