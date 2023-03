Trabalhadores dos bares da CP exigem pagamento de salários em atraso

Os trabalhadores dos bares da CP continuam em greve por tempo indeterminado. Sem salários há dois meses, dizem-se abandonados pela Apeadeiro 2020, empresa que tem a concessão do serviço, e pela própria CP.

Greve dura há 13 dias

Numa greve que já dura há treze dias, os trabalhadores continuam a cumprir o horário e a apresentar-se ao serviço, mas os bares não funcionam porque dizem não haver condições para trabalhar nem produtos para vender.

Agora, os cerca de 130 funcionários da empresa concessionada pedem que a CP assuma a gestão destes serviços.

Francisco Figueiredo, da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo, marcou presença no protesto que decorre em Campanhã, no Porto, e pediu também que a CP “assuma a gestão do serviço dos bares, assuma os postos de trabalho e pague os salários em atraso”.