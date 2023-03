Ministra foi a Gavião explicar plano "Mais Habitação"

Numa sessão de esclarecimento promovida pelo Partido Socialista (PS), em Gavião, Portalegre, Marina Gonçalves apresentou, de novo, o pacote "Mais habitação".

A ministra da Habitação apontou que o Governo não está a "acabar" com o alojamento local, mas que atualmente a prioridade é a habitação.

"Questões como o alojamento local e acharmos, como às vezes o debate afunila, de que estamos a acabar com o alojamento local, não é de todo isso que está em cima da mesa. O alojamento local foi fundamental para a reabilitação dos nossos territórios, continua a ser fundamental em muitos territórios para mobilizar, para atrair mais gente, para reabilitar o nosso património, mas nós temos que perceber como é que conseguimos compatibilizar aquele que é o peso do alojamento local ou aquela que é a função do alojamento local, e aquela que é a prioridade da habitação. Por isso, aquilo que definimos é uma suspensão, em parte de território, de novas licenças de alojamento local para que possamos fazer, efetivamente, esta compatibilização e possamos olhar para estas duas realidades, priorizando a habitação, sem descorar aquele que foi o investimento e a importância do alojamento local.", disse.

Com apenas a primeira intervenção aberta à comunicação social, não se perceberam as dúvidas e os respetivos esclarecimentos, apenas aquilo que a ministra quis apresentar.

Relativamente aos vistos Gold Marina Gonçalves revela que quer "mobilizar investimento privado".

"Por outro lado, a questão dos vistos Gold, que verdadeiramente acaba por ser uma questão de discussão mais transversal, já estava a ser tida dentro do governo sobre a necessidade de mantermos um regime, face a um regime geral de atribuição de vistos. Já tinha sido discutido no parlamento no ano passado e que no fundo nada tem a ver com aquela discussão fundamental, que é se queremos ou não investimento em habitação. Eu já disse há pouco e volto a repetir, nós queremos mobilizar investimento privado para o arredamento e por isso é que temos aquele conjunto de instrumentos como a mobilização do património do Estado, como a mobilização de linhas de financiamento e incentivos para que este investimento possa ser canalizado para uma política pública de habitação.", referiu a ministra.