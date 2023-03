Utentes do Hospital de Loures acusam Governo de "não ter vontade" de contratar profissionais

Com o encerramento da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, durante a noite e ao fim-de-semana, a Comissão de Utentes do hospital não poupa críticas ao Governo e vai avançar com uma manifestação.

Os utentes queixam-se da falta de condições para um hospital que serve "a população de quatro concelhos, perto de 300 mil pessoas".

A porta-voz da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo, Fernanda Santos, garante que a falta de profissionais é transversal às unidades de saúde, o que faz com que algumas delas fiquem sobrecarregadas.

"Durante o dia, as urgências pediátricas estão cheias porque também não existe uma resposta por parte dos centros de saúde, que se debatem com muita falta de profissionais", revelou Fernanda Santos.

A porta-voz da comissão acusa o Governo de não ter vontade de contratar mais profissionais de saúde.

"A resolução da situação não passa pela direção do hospital, passa pelo Governo, passa pelo Ministério da Saúde que têm todos os meios necessários para contratarem os profissionais que são imprescindíveis para que este serviço funcione. Se o Governo não tiver vontade, como até agora não parece ter, não conseguimos nem contratar, nem fixar profissionais.", garantiu.

As comissões vão, por isso, manifestar-se em frente ao Ministério da Saúde no dia 1 de abril.