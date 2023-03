"Não são permitidos atos de indisciplina”: Gouveia e Melo falou com militares que recusaram missão

O Almirante Gouveia e Melo deslocou-se até ao Funchal para falar pessoalmente com os 13 militares que recusaram acompanhar um navio russo. O chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional vincou que a disciplina e a hierarquia são fundamentais para o bom funcionamento da Marinha.

Gouveia e Melo começou por dizer aos jornalistas que "a hierarquia existe porque há necessidade de uma disciplina, não é o contrário, a disciplina não existe porque há uma hierarquia".

O almirante referiu que é imperativo que as forças militares sejam altamente disciplinadas.

"Não gosto de mandar recados", continuou Gouveia e Melo, ao referir que foi confrontar os 13 militares "que executaram o evento" para lhes dizer "nos olhos e cara a cara" o que pensa acerca de toda esta situação.

Questionado sobre se deveria haver um investimento maior na Marinha portuguesa, o almirante esclareceu que não tem de achar "ou deixar de achar" o que quer que seja, uma vez que não foi eleito para decidir “acerca dessas questões”. Acrescenta que a sua função é apenas reportar ao Governo as necessidades desta força militar.

Gouveia e Melo disse ainda que "não consegue dizer" se este incidente vai colocar Portugal "numa situação complicada perante os aliados", uma vez que Portugal tem um "enorme leque de operações que decorrem de forma brilhante e que são muito respeitadas pelos aliados".

O comandante da Marinha pronunciou-se ainda acerca do possível afastamento dos militares em foco na recente polémica disse que não iria "fazer julgamentos precipitados" e que se deslocou até à ilha da Madeira para informar os profissionais em questão de que “não são permitidos atos de indisciplina”.

Segundo Gouveia e Melo, o ato de indisciplina "responde sobre duas coisas":

"Uma é o regulamento de disciplina militar, que está nas mãos dos militares, e outra é perante as leis do país. Há leis que não permitem indisciplina militar e não sou eu que as vou julgar, será um juiz de direito que vai julgar o comportamento e as consequências desse comportamento".