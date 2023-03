No mês em que começa a primavera, o Oceanário de Lisboa decidiu lembrar, os tempo de Maria Cachucha uma campanha que quer mostrar que o mar é para todas as idades.

A SIC acompanhou a visita de um grupo de idosos que afirma ter sido "um dia espetacular".

À pergunta "Como é que está a ser esta experiência no oceanário?", a resposta de Josefina Santos, uma das visitantes, foi perentória "Lindamente bem, uma coisa maravilhosa. Estou a gostar imenso.", confessou.

Até ao final de abrir, os maiores de 65 anos podem observar bem de perto o mundo marinho, por apenas sete euros.

"Estes seniores podem vir de todo o lado, ou seja, pode ser quem está individualmente em casa que venha à campanha para vir passear com os amigos, com a família. Podem ser seniores que estejam nalguma instituição, ou seja, está aberto para todos.", referiu o responsável do programa de educação do Oceanário de Lisboa.