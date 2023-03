Regresso das PPP nos hospitais de Loures e Vila Franca de Xira? “Sim, mas…”

O ministro da Saúde não rejeita o regresso das Parcerias Público-Privadas (PPP) nos hospitais de Loures e Vila Franca de Xira, mas explica que é preciso tempo e que há problemas que têm de ser superados.

“Em tese, sim, admito. Mas vamos lá a ver… esses hospitais têm problemas que não se compadecem com esperarmos dois anos pelo resultado de um concurso para uma eventual decisão dessas”, assumiu.

“Não posso usar o argumento de que iria fazer um concurso para voltarem a ser PPP para adiar as decisões que têm que ser tomadas para que esses hospitais sirvam as pessoas como é necessário que sirvam. Estão a fazê-lo, mas também reconhecemos que, em alguns casos, com problemas que têm que ser superados”, acrescentou.

Caos nas urgências pediátricas

De acordo com a estratégia de reorganização do serviço de urgência, para além das urgências pediátricas do hospital de Loures, também os serviços os serviços de Pediatria dos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa) e do Centro Hospitalar do Oeste (Torres Vedras) vão encerrar à noite a partir de 1 de abril.

Já o Centro Hospitalar de Setúbal passa a encerrar quinzenalmente a urgência de pediatria, entre as 21:00 de sexta-feira e as 09:00 de segunda-feira, informou a Direção Executiva do SNS, salientando que os horários do plano vigoram até 30 de junho.

As restantes urgências pediátricas mantêm-se permanentemente abertas, nomeadamente nos hospitais Santa Maria, D. Estefânia, ambos em Lisboa, Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Vila Franca de Xira, Cascais, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Santarém e centros hospitalares Barreiro Montijo, Médio Tejo (Torres Novas) e Oeste (Caldas da Rainha).