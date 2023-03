Três alunos do Colégio S. Gonçalo, em Amarante, foram mandados para a rua por estarem vestidos com roupas femininas no interior do estabelecimento de ensino. A informação é avançada pelo Jornal de Notícias (JN).

Os jovens com idades entre os 16 e 18 anos teriam apostado com os colegas, no dia anterior, que iriam vestidos com roupas femininas para a escola, revela fonte da instituição ao JN.

E, na quinta-feira passada, cumprindo a alegada aposta, os estudantes do curso de Mecânica entraram no estabelecimento de ensino com vestidos curtos e justos, o que terá levado a direção a repreendê-los.

Nem a direção, nem nenhum dos três estudantes se disponibilizou a falar com o JN sobre o assunto, tendo sido apenas confirmado, por um dos envolvidos, que os alunos se vestiram com indumentária feminina.