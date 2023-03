Demora na instalação de radares faz Estado perder milhões de euros em multas

O Estado perdeu milhões de euros no ano passado em multas de trânsito com o atraso na instalação de radares de controlo de velocidade. Os equipamentos já deviam estar a funcionar, mas o fornecimento dos aparelhos tem registado atrasos consecutivos.

No ano passado o Estado arrecadou mais de 75 milhões de euros em multas. A expectativa era fazer quase o dobro mas foi travada pelo atraso na entrada em funcionamento dos prometidos 30 novos radares que vão mudar de forma rotativa por 50 locais.

Diz o Jornal de Noticias que os equipamentos estão instalados mas não estão a funcionar. Já em novembro do ano passado a autoridade nacional de segurança rodoviária justificava a demora com um atraso no fornecimento destes radares por causa da pandemia, da crise energética e da guerra.

O presidente da ANSR também reconhecia que dificilmente os radares estariam instalados antes de maio, garantindo no entanto que assim estivessem operacionais seria feita uma ampla divulgação, com um mapa disponibilizado para toda a gente.