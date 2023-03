A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, respondeu às duras críticas do ex-Presidente da República Cavaco Silva ao programa do Governo.

A responsável considera que há uma clara mudança nas políticas públicas e que o pacote "Mais Habitação" não é um "falhanço" como disse o antigo Presidente da República.

"Falhanço" da política do Governo

O ex-Presidente da República Cavaco Silva considerou este sábado que a crise na habitação "é resultado do falhanço" da política do Governo, manifestando "muitas dúvidas" quanto ao sucesso do pacote do Executivo, que tem um "problema de credibilidade".

Cavaco Silva falava na conferência que assinalou os 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER), uma iniciativa da Câmara de Lisboa, num discurso muito crítico em relação ao novo programa "Mais Habitação" e à atuação do Governo socialista liderado por António Costa.