Marcelo lamenta que "não se dê maior atenção à Justiça"

“O pessimismo foi comum a todos os oradores. O presidente da Associação Sindical, o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça manifestaram esse pessimismo. Eu limitei-me a dizer que é uma oportunidade única”, disse Marcelo, no final da cerimónia de encerramento do XXI Congresso dos Juízes Portugueses, este sábado no Funchal, Madeira.

Marcelo sublinha que é preciso um “maior debate” sobre a habitação. O Presidente da República diz não ter ouvido a intervenção de Aníbal Cavaco Silva, que afirmou que a crise na abitação resulta do “falhanço da política do Governo” , mas pediu tempo para “refletir” sobre os diplomas.

“Como os políticos têm todos os dias de resolver ajudas sociais, tem de resolver o problema da inflação, no domínio da habitação, da saúde, ou problemas que têm a ver com a política externa e a própria guerra, isso acaba por atirar a justiça para o quinto, sexto, sétimo lugar”, disse Marcelo.

O Chefe de Estado foi ainda questionado se as celebrações do Dia de Portugal vão ser, este ano, antecipadas. Marcelo confirma que as comemorações irão ter início no dia 5 de junho, na África do Sul – onde existe uma “comunidade madeirense muito importante”. Neste evento participarão o Presidente e o primeiro-ministro, António Costa.

Regressados a Portugal, os dois representantes do Estado português irão participar nas comemorações em Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

Últimos documentos secretos sobre a guerra colonial foram desclassificados

Marcelo Rebelo de Sousa explicou por que razão foram desclassificados os últimos documentos secretos sobre a guerra colonial. Segundo o site da Presidência da República, “foram desclassificadas, em junho de 2019, as atas do Conselho Superior de Defesa (CSD) do período compreendido entre abril de 1968 e fevereiro de 1974”.