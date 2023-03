PSP procura suspeito de assalto a ourivesaria no Porto

A PSP está a procura de um suspeito de um assalto que, ao final da manhã de este sábado, roubou uma ourivesaria na Rua do Bonjardim, no Porto, após ameaçar os funcionários com uma faca, disse fonte oficial à Lusa.

"O indivíduo entrou na loja com uma faca, roubou o ouro e colocou-se em parte incerta", disse uma fonte oficial da PSP à Lusa.

Segundo a mesma fonte, o assalto à ourivesaria Pratil, na Rua do Bonjardim, no centro do Porto, ocorreu ao final da manhã.

Quanto ao montante levado pelo assaltante, fonte da PSP adiantou que ainda não está contabilizado, já que "ainda estão a ser efetuadas diligências nesse sentido".

Ainda assim, já há a certeza de que "foi só ouro" o tipo de bens furtados, tendo a PSP adiantado também que, pelas 16:30, não havia novos desenvolvimentos quanto ao paradeiro do suspeito.