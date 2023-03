A idade do gelo chegou ao Dino Parque da Lourinhã

O Dino Parque da Lourinhã inaugurou um novo percurso dedicado à idade do gelo. Inclui 14 modelos de animais à escala real, entre os quais mamutes e ursos das cavernas com pelo. É a maior exposição temática ao ar livre da Europa.

São 10 hectares com quase 200 modelos representados à escala real. Aos dinossauros foram agora adicionados os mamíferos da idade do gelo.

Do tamanho ao tipo e cor do pelo, que foi pintado de acordo com as pinturas rupestres da época, todos os pormenores procuram recriar o mundo como era há 450 milhões de anos.

Este novo percurso completa a experiência do mundo pré-histórico. Alguns dos mamíferos até pertenceram à fauna de Portugal. Os 14 modelos de animais vieram da Alemanha e demoraram um ano a construir.

Além do percurso, o Dino Parque da Lourinhã tem também atividades todos os dias. Durante as férias da Páscoa, dispõe de um programa ao ar livre com jogos para descobrir os dinossauros e os mamíferos da Idade do Gelo.