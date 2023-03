País

Marinha nega acusações de eliminação de provas no navio Mondego

JOÃO HOMEM GOUVEIA/Lusa

Para além disso, a Marinha revela que algumas das reparações foram feitas por militares que se recusaram a embarcar no navio. O Ministério Público suspendeu esta segunda-feira a audição dos 13 militares que se recusaram embarcar no navio Mondego na noite do passado dia 11 por decisão da procuradora para analisar o processo com mais detalhe.