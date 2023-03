Incêndio em navio: Greta K continua afastado da costa por precaução e sob vigilância da Marinha

O navio que na terça-feira incendiou em frente à Foz do Douro continua afastado de terra e sob vigilância da Marinha. Esta tarde, uma equipa de técnicos entrou a bordo e fez a avaliação dos danos.

O Greta K transporta 5.000 toneladas de combustível para avião e 13.500 toneladas de gasóleo. Está à deriva, a quase 20 quilómetros da costa.

Já não estão tripulantes a bordo, mas é vigiado por uma fragata da Marinha, dois rebocadores e uma embarcação salva-vidas.

A casa de máquinas esteve a arder mais de 24 horas e só ao final do dia, com o incêndio extinto, uma equipa especializada avaliou os danos no interior do navio.

O porto de Leixões está preparado para receber o navio e efetuar a trasfega do combustível, assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança.

A possibilidade de um eventual derrame de combustível, na área onde se encontra o navio, mantém em alerta as autoridades. Durante o dia houve um reforço das equipas de combate à poluição.

Entretanto, decorre já um inquérito para determinar as causas do incêndio do Greta K. Todos os 19 tripulantes serão ouvidos pela Polícia Marítima.