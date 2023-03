Avô acusado de 780 crimes de abuso sexual contra a neta no Barreiro

O Ministério Público (MP) do Barreiro deduziu acusação contra um homem pela prática de 780 crimes de abuso sexual contra a neta com nove anos, segundo uma nota publicada esta segunda-feira no 'site' da Procuradoria-Geral da República.

Citando a acusação, o Ministério Público revelou que o homem se aproveitou do facto de estar sozinho em casa com a neta para a forçar a contactos de natureza sexual, que terão começado em junho de 2019, quando a criança tinha nove anos.

"A partir de junho de 2020, passou mesmo a manter relações sexuais com a vítima", lê-se na nota.

Segundo o MP, os abusos ocorriam com uma frequência de três vezes por semana. Ainda segundo a acusação, o arguido visionava e exibia à vítima vídeos com conteúdos de sexo explícito.

No decurso do inquérito, a criança prestou declarações para memória futura, pelo que o Ministério Público requer que seja dispensada de depor em julgamento, adianta a informação da Procuradoria-Geral da República.

O arguido encontra-se em prisão preventiva, estatuto que o Ministério Público requer que se mantenha.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do Barreiro, no distrito de Setúbal, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.