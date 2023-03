Universidade de Trás-os-Montes aposta em embaixadores para atrair alunos estrangeiros

As universidades do interior do país apostam cada vez mais na internacionalização. Na Universidade de Trás-os-Montes foi criada uma rede de embaixadores pelo mundo, com o objetivo de atrair alunos estrangeiros e novos projetos.

Depois de ter feito Erasmus em Portugal, Abdou decidiu escolher a universidade de Trás-os-Montes para fazer o doutoramento em Física. Fez toda a formação em Marrocos, mas, aqui, encontrou outras abordagens e conhecimentos importantes para fazer uma ponte com a universidade de Rabat.

No interior do país, há cada vez mais as instituições de ensino superior a apostar na internacionalização. A Universidade de Trás-os-Montes decidiu aproveitar a experiência de Abdou e de outros alunos e ex-alunos para serem embaixadores pelo mundo.

São das mais variadas áreas – de enólogos, enfermeiros, veterinários a engenheiros – e vão ajudar a recrutar mais alunos no estrangeiro.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem 1.000 alunos internacionais inscritos. Um número que querem multiplicar, juntamente com os embaixadores que estão espalhados pelo mundo.