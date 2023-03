Dois mortos em ataque com faca no Centro Ismaelita em Lisboa

Duas pessoas morreram hoje num ataque com faca no Centro Ismaili em Lisboa. Em declarações à SIC Notícias o líder da comunidade ismaelita Nazim Ahmad confirmou que o agressor é afegão e atacou funcionários do centro.

De acordo com a CMTV, os polícias atingiram a tiro o agressor que foi levado para o hospital de São José.

Os motivos não são para já conhecidos.

A PSP criou um perímetro de segurança e a PJ deverá ser chamada.

É uma notícia que estamos a acompanhar, uma equipa da SIC está a caminho do local.

Em atualização.