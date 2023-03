Terminada a reunião do Conselho de Ministro em Setúbal, a conferência de imprensa de anúncio das medidas aprovadas no âmbito do programa Mais Habitação, decorre em Almada. A acompanhar o chefe do Governo na apresentação da versão final do documento estão mais uma vez a ministra da Habitação, Mariana Gonçalves, e o ministro das Finanças, Fernando Medina.

"Colocámos no centro do debate político uma questão central para a vida dos portugueses: apoiar as famílias e em segundo lugar garantir mais habitação acessível às famílias portuguesas. Discussão bastante viva, participada, prolongar essa discusão a pedido da ANMP, dois primeiros diplomas apoio à renda e bonificação de juros, e vamos prolongar a discussão ao ordenamento do território e à simplificação do licenciamento até ao próximo dia 27 de abril", anunciou Costa.

Hoje, anunciou António Costa, "aprovámos duas propostas a submeter à Assembleia da República e um decreto-lei". O primeiro-ministro passou depois a palavra à ministra da Habitação que destacou “quatro aéreas de intervenção": novos projetos de arrendamento acessível, nova geração de cooperativas de habitação acessível, dar confiança ao mercado de arrendamento e às pessoas e mobilizar o património disponível.

Os “novos apoios” no que à confiança das pessoas diz respeito focam-se quatro pontos: “candidaturas abertas em contínuo no Porta 65 Jovem”, a “criação do Porta 65+ para quebra de rendimentos”, “proteger inquilinos com arrendamentos mais antigos”, “arrendar para subarrendar até 35% do rendimento da família”.

Ao ministro Fernando Medina coube a apresentação de um pacote fiscal, que estabelece, por exemplo, isenção de IRS e IMI em rendas mais antigas, isenção de IRS para mais-valias de vendas ao Estado e para amortização de crédito de dependentes. Além disso, o Governo sugere também a dedução do seguro de renda em IRS, dá autonomia aos municípios na tributação de rústicos urbanizáveis, e “deixa de ser apenas uma obrigação do proprietário” a comunicação à Autoridade Tributária (AT) do contrato de arrendamento.

António Costa retomou depois a palavra destacando “três temas” que foram objeto de discussão, em primeiro lugar o fim dos visto gold. Quanto ao “Alojamento Local (AL) tem tido um crescimento significativo ano após ano e só este ano entre janeiro e fevereiro 2.017 habitações que deixaram de estar disponíveis para habitação”, trata-se por tanto de uma "atividade com impacto grande no acesso à habitação por isso exige regulação. deste debate publico resultaram algumas alterações:

não se aplica às regiões autónomas;

não se aplica aos 165 municípios classificados de baixa densidade, ou às 73 freguesias;

conjunto de municípios concentrados no Litoral e na região do Algarve;

só abrangerá apartamentos e a frações autónomas;

atuais licenças em vigor até 2030, se até 2024 decidirem reafetar o imóvel beneficiarão não só de isenção de IMI, como de IRS até 2030. Caso contrário, em 2030 os municípios decidirão se renovam ou não as licenças. Há uma exceção: pessoas que recorreram ao crédito para aquisição ou obras em AL, nesses casos, os municípios em 2030 têm que renovar essa licença até ao termo do previsto no contrato de empréstimo.

No que diz respeito à outra medida polémica - o arrendamento coercivo -, o primeiro-ministro esclareceu que “não se aplica a territórios de baixa densidade”, o que abrange quase todo o território de Portugal continental, e “só se aplica a apartamentos” que “estejam devolutos há mais de dois anos”.

Além de esta quinta-feira, o XXIII Governo constitucional comemorar o 1.º aniversário, a reunião de hoje inseriu-se na iniciativa de o elenco governativo reunir uma vez por mês fora da capital. Hoje o distrito escolhido foi Setúbal.

Mas mais importante do que o aniversário do Governo são as medidas que o primeiro-ministro António Costa vai anunciar. Está fechado o pacote Mais Habitação depois de ter estado em consulta pública cerca de um mês. Dela resultaram 2.700 contributos que o Governo comprometeu-se a analisar e, se for caso disso, a incluir no programa.