O Sindicato dos Médicos do Norte exige a suspensão do profissional do Hospital de Viana do Castelo, acusado de assédio moral, enquanto decorre o inquérito. A denúncia foi feita num abaixo-assinado, subscrito por mais de 40 enfermeiros e médicos da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), que descrevem um ambiente de medo e crispação.

A primeira queixa foi feita à administração em fevereiro, por um grupo de enfermeiros, mas, no abaixo-assinado apresentado algum tempo depois, também há cinco médicos e um técnico. São, sobretudo, profissionais da UCI do Hospital de Viana de Castelo.

Um deles descreve à SIC, sob anonimato, que o ambiente que se vive no serviço é insustentável e que está a levar os profissionais ao limite.

Apenas dois enfermeiros foram ouvidos

No início de março, o hospital abriu um inquérito para averiguar as queixas, mas ao que a SIC apurou, até agora apenas dois enfermeiros foram ouvidos.

A Ordem dos Enfermeiros e o Sindicato dos Médicos do Norte foram recebidos pela administração. O Sindicato dos Médicos do Norte acusa o hospital de passividade e exige a a suspensão imediata deste profissional que exerce um cargo de chefia.

A SIC contactou a direção do Hospital de Santa Luzia, que diz que não faz declarações sobre o tema até o inquérito estar concluído.