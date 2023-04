As imagens de uma tarde de protestos em Lisboa pelo direito à habitação

Milhares de portugueses vão, este sábado, para as ruas contestar as medidas do Governo relativamente à habitação. Os manifestantes pretendem com este mega-protesto por todo o país, alertar o Executivo para as condições precárias em que muitos portugueses vivem.

Crianças, adolescentes, adultos, idosos, o protesto deste sábado não tem idade mínima nem máxima para participação. Os portugueses unem-se por uma causa maior: o direito a uma habitação digna.

Por esse motivo, nas ruas de Lisboa já é possível ver e ouvir a força dos manifestantes que se deslocam pela capital munidos de cartazes, apitos e gritos de revolta.