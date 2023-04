A Serra da Lousã é um dos muitos locais do interior do país onde as povoações foram ficando vazias. Não faltam casos de aldeias abandonadas ou onde resta apenas um habitante, que é o caso de Aigra Velha, no concelho de Góis.

Nesta zona da Serra da Lousã, no concelho de Góis, em três aldeias vivem quatro pessoas.

O sossego na serra não falta e agrada a Elsa Claro, a única moradora da aldeia de Aigra Velha.