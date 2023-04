Obra Diocesana do Porto acusada de burla de mais de 3 milhões de euros

A Obra Diocesana do Porto é acusada de uma burla de mais de 3 milhões de euros. A instituição é suspeita de falsificar listas de utentes, usando até nomes de pessoas já falecidas.

O esquema para burlar a Segurança Social terá sido montado entre 2009 e 2015.

De acordo com o Jornal de Notícias, que teve acesso à acusação do Ministério Público, terá sido o então presidente da Obra Diocesana do Porto a elaborar o plano, que terá contado também com a colaboração do tesoureiro, dois vogais, de uma diretora de serviço e de outros dois funcionários.

Em comunicado, a Obra Diocesana confirma a acusação do Ministério Público, mas garante que a quantia é diferente e fica pelos 2,7 milhões de euros.

A instituição sublinha ainda que não se registam indícios de apropriação indevida de montantes por parte de qualquer dos arguidos em seu benefício pessoal e particular.