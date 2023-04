Crise: Cruz Vermelha não tem doações para atender aos pedidos de ajuda que duplicaram

Os pedidos de ajuda à Cruz Vermelha mais do que duplicaram nos primeiros dois meses do ano devido ao aumento do custo de vida e tratam-se, na maioria, dos casos de famílias monoparentais com crianças que pedem alimentação básica e ajuda no pagamento de contas.

O aumento dos pedidos à Cruz Vermelha foi registado sobretudo nas grandes cidades, mas as dificuldades sentem-se em todo o país. Às 159 delegações da Cruz vermelha chegaram nos primeiros meses do ano mais 100 pedidos de ajuda em relação ao ano passado.

De acordo com a instituição, são cada vez mais as famílias em situação de grande vulnerabilidade, muitas precisam de apoio para comer e para o pagamento de contas.

Atualmente, a Cruz Vermelha ajuda cerca de 40 mil famílias em Portugal. Nos últimos tempos a gestão tem sido complicada devido às poucas doações que têm chegado à instituição.

Também o número de voluntários tem vindo a diminuir desde a pandemia.

A Cruz Vermelha apela à solidariedade todos para conseguir ajudar mais famílias. Nos dias 15 e 16 haverá uma recolha de alimentos nos supermercados.