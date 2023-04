Páscoa: Serra da Estrela com pouca neve afasta turistas

Na região da Serra da Estrela sem neve, as taxas de ocupação estão abaixo do esperado para esta Páscoa. O tempo ameno tem afastado os turistas para destinos mais a sul.

Despido de neve, o cenário na Serra da Estrela denuncia uma Páscoa a meio gás. Falta a principal atração da montanha nesta época do ano e o turismo ressente-se.

As taxas de ocupação nos alojamentos vão pouco além dos 50 por cento, a procura sobe nas unidades hoteleiras com serviços de spa ou piscinas interiores, mas ainda assim abaixo do esperado.

O tempo ameno tem afastado os turistas para destinos mais a sul, mas a serra da Estrela também tem alternativas para compensar a falta de neve.

O equipamento criado há cerca de dois anos nas Penhas da Saúde tem sido um dos pontos de atração com atividades programadas para esta Páscoa:

As condições climatéricas não trazem neve, mas são propícias a outras atividades. Na estância de esqui, a telecadeira que serve de transporte para os praticantes dos desportos de inverno está a funcionar para passeios turísticos.