Encontrado sem vida jovem que desapareceu no mar em praia de Matosinhos

Foi encontrado sem vida o jovem de 17 anos que estava desaparecido no mar na praia de Matosinhos desde a tarde desta quinta-feira.

O comandante adjunto da capitania do Porto confirmou à SIC que “o corpo foi encontrado perto da zona onde foi dado o alerta para o seu desaparecimento” por volta das 17:30.

Acrescentou ainda que as autoridades suspeitam que possa ter sido arrastado por um agueiro, já que as condições do mar “não estão más” e que a zona de onde desapareceu “é conhecida por ter áreas algo complicadas”.

O jovem estava desaparecido depois de ter ido ao banho com outros sete amigos, tendo estes sido salvos. O alerta foi dado às 15:30 desta quinta-feira.

“Os agueiros são silenciosos e esta calma aparente depois resulta nestas situações”, afirmou o comandante adjunto.

O alerta para quem for à praia nos próximos dias

Com a chegada do bom tempo e as férias da Páscoa, o comandante adjunto da capitania do Porto pediu responsabilidade aos banhistas.