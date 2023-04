Sol e temperaturas quentes: saiba como vai estar o tempo na Páscoa

O sol irá brilhar durante o fim de semana de Páscoa. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de sexta a domingo o céu estará pouco nublado ou limpo em todo o continente. As temperaturas podem até ultrapassar os 30ºC.

As previsões apontam para uma subida de temperatura de sexta-feira para sábado. Santarém será o distrito mais quente, chegando aos 32ºC de máxima. Segue-se Leiria (30ºC), Coimbra, Setúbal e Beja (29ºC) e Braga e Castelo Branco (28ºC).

Por outro lado, Bragança, Braga, Leiria, Évora e Viana do Castelo vão registar as temperaturas mais baixas, com as mínimas a variar entre 6ºC e 8ºC. O IPMA alerta para a ocorrência de um acentuado arrefecimento noturno durante o fim de semana.

Na Madeira, o céu mantém-se pouco nublado até sábado. No domingo de Páscoa o tempo muda, com as previsões a apontarem para céu “muito nublado, diminuído gradualmente de nebulosidade a partir da manhã”. Prevê-se também a possibilidade de aguaceiros a meio da manhã, apesar da pequena subida de temperaturas.

As máximas chegam aos 21ºC no Funchal e em Porto Santo, no sábado, enquanto as mínimas rondam os 16ºC e 15ºC, respetivamente.

O arquipélago dos Açores será a única região de Portugal a não beneficiar de uma Páscoa com sol. Entre sexta-feira e domingo preveem-se períodos de “céu muito nublado”, com aguaceiros fracos e vento moderado em todos os quadrantes. Só domingo chegam “boas abertas", avança o IPMA.

As temperaturas mais elevadas ocorrem no sábado, com a Horta a chegar aos 19ºC. Santa Cruz das Flores regista 18ºC de máxima, Ponta Delgada 16ºC e Angra do Heroísmo 15ºC. As mínimas oscilam entre os 11ºC e os 12ºC em todo o arquipélago.