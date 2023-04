Buscas por homem desaparecido em Sagres foram suspensas

As autoridades marítimas suspenderam cerca das 20:00, sem sucesso, as buscas para encontrar um cidadão norte-americano que desapareceu, na sexta-feira, após mergulhar de uma arriba em Vila do Bispo, no Algarve, disse o capitão do porto de Lagos.

As buscas decorreram durante o dia por mar e por terra, contaram até às 14:00 com a participação de um meio aéreo e foi preparada uma equipa de mergulhadores para procurar o desaparecido, de 27 anos, junto à falésia, mas o estado do mar não permitiu a entrada da equipa de submarinistas na água, contou o capitão do porto à agência Lusa.

"Tentámos fazer buscas a nível da coluna de água, com mergulhadores, mas face ao estado do mar não foi possível. Continuámos até ao pôr-do-sol com as buscas a nível marítimo, com um navio da marinha de guerra e uma lancha da estação salva-vidas de Sagres, e buscas apeadas ao longo da praia do Zavial e da praia do Barranco, com pessoal dos bombeiros voluntários de Vila do Bispo e da Polícia Marítima", afirmou o comandante Pedro da Palma.

A mesma fonte precisou que "ainda se tentou lá ir" com os mergulhadores, mas "era demasiado arriscado" devido à agitação marítima, que também deixa a água "muito turva" na zona.

Pedro da Palma indicou que as buscas vão ser retomadas no domingo, após o nascer do sol.

"Ao início da manhã vamos reunir a equipa multidisciplinar da Autoridade Marítima, composta pelos mergulhadores da Polícia Marítima, pessoal da estação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, a Polícia Marítima, Proteção Civil e Bombeiros, e iremos verificar se há condições ou não para fazer buscas na coluna de água com mergulhadores", referiu o Pedro da Palma.

O capitão do porto esclareceu que as equipas de buscas tiveram como primeira dificuldade "o estado do mar, que não está de feição", e salientou que o desaparecido "atirou-se [ao mar] junto à falésia", onde "existe imensa rebentação e há vários sítios com grutas, onde eventualmente o mar possa ter colocado a vítima".

"Depois, o local onde o próprio se atirou, que é um lugar de difícil acesso e onde já é difícil chegar" quando as condições do mar são boas, acrescentou, salientando que participaram nas operações de hoje 30 operacionais, entre elementos da Marinha, da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos, da Proteção Civil e dos Bombeiros de Vila do Bispo.

As buscas pelo norte-americano de 27 anos tinham sido retomadas às 07:15.

O alerta para o desaparecimento foi recebido cerca das 20:00 de sexta-feira pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro e ainda decorreram buscas durante parte da noite, até serem interrompidas por falta de condições de visibilidade no local, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) na sexta-feira à noite.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, participaram "elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, da Estação Salva-vidas de Sagres e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, assim como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, indicou na ocasião a AMN.