Durante os primeiros dois dias de reforço do patrulhamento da operação “Páscoa 2023” da Guarda Nacional Republicana (GNR), que teve início na quinta-feira (dia 6), foram fiscalizados 12.036 condutores, dos quais 100 conduziam com excesso de álcool e, destes, 72 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Neste balanço, ainda provisório, a GNR deteve ainda 41 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Neste dois dias de reforço de operação, a GNR registou um total de 451 acidentes rodoviários, dos quais resultaram cinco vítimas mortais e 14 feridos graves.

Os sinistros com vítimas mortais ocorreram, especifica a autoridade, no concelho de Vila Nova de Gaia, uma colisão, que resultou numa vítima mortal, um homem de 37 anos, no concelho de Portel, uma colisão, que resultou numa vítima mortal, um homem de 71 anos, e, no concelho de Lousada, um despiste, que resultou em três vítimas mortais, dois homens de 62 e 42 anos e uma mulher de 52 anos.

Destaque também para 2.623 contraordenações rodoviárias detetadas, das quais:

1.655 por excesso de velocidade;

234 por falta de inspeção periódica obrigatória;

78 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

91 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

153 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

80 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Se vai viajar, a GNR aconselha “a uma condução atenta, cautelosa e defensiva, para que o período festivo seja passado em segurança”.

Deve por isso, “adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, e evitar manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes”.