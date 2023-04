Há duas novas opções em cima da mesa para o novo aeroporto de Lisboa, totalizando assim nove em cima da mesa que podem vir a aumentar.

A comissão técnica independente que está a estudar a localização acolheu a solução Monte Real. Acrescentou ainda, por iniciativa própria, uma solução combinada entre Alcochete e a Portela.

Neste momento estão nove hipóteses em cima da mesa e ainda podem vir a aumentar.

A lista final de soluções possíveis é anunciada no dia 27 de abril e vai ter de considerar obrigatoriamente as cinco hipóteses do Governo.

Um aeroporto no Montijo teria muito mais impacto na avifauna do estuário do Tejo do que anteriormente estimado, indica um estudo científico divulgado na quinta-feira passada.

Segundo os investigadores, cerca de 68% dos maçaricos-de-bico-direito seriam afetados, um valor bastante superior aos 6% que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) associado ao projeto aeroportuário estimava.