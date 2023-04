Grávida encaminhada para hospital a 58 quilómetros de distância

Uma grávida, moradora no Cacém, foi encaminhada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a 58 quilómetros de distância. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde as cinco maternidades mais próximas estavam todas com a disponibilidade utilizada.

O alerta foi dado ao final da tarde de domingo junto dos bombeiros de Agualva-Cacém, quando uma grávida com 40 semanas de gestação pedia assistência.

A mulher vive no Cacém a sete quilómetros do Hospital Amadora-Sintra, que neste fim de semana de Páscoa, tinha a maternidade aberta.

Com uma procura elevada de grávidas em trabalho de parto, o diretor de serviço indicou ao INEM que estava no limite e que era necessário encontrar uma alternativa.

A resposta chegou 45 minutos depois com a solução do Hospital São Bernardo, em Setúbal, a 58 quilómetros de distância.

Quer isto dizer que para além do Hospital Amadora-Sintra, o Hospital de Santa Maria, a Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital de Cascais e de Almada também estavam no limite.

A SIC contactou o Hospital Amadora-Sintra que garantiu que as equipas de fim de semana estavam completas, mas que tiveram mais partos e admissões do que é habitual. Ao todo oito partos e 34 admissões.

Já a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, confirma que várias maternidades estavam com toda a disponibilidade temporariamente utilizada.

Explica que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes usou a rede instalada para transportar de forma segura a grávida para a instituição que estava com menor exigência. Acrescenta ainda que este tipo de situações pode acontecer pontualmente, em caso de procura elevada.

O parto aconteceu esta segunda-feira no Hospital de São Bernardo em Setúbal e mãe e filho estão bem de saúde.