A burlona aproximou-se das vítimas - especialmente vulneráveis devido à idade no caso da mãe, de 83 anos, e aos problemas cognitivos da filha, de 46 – oferecendo-se como cuidadora informal e acabou por lhes subtrair mais de 33 mil euros em dinheiro e bens, confirmou esta segunda-feira à SIC Notícias fonte oficial da GNR.

A detenção esteve a cargo de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, que investigavam a mulher há cerca de dois meses. A detida já tem antecedentes, tendo sido condenada num processo crime por burlar um idoso com o mesmo esquema

Agora, depois de ser presente a um juiz do Tribunal de Tomar, ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e proibida de contactar as vítimas.

Finge ser de confiança para esvaziar contas

No caso que agora levou à detenção, a GNR apurou que a mulher convenceu as vítimas de que era “uma pessoa de confiança, que poderia tomar conta delas, fazendo-lhe as compras, entre outras tarefas”, adiantou a mesma fonte.

Aproveitava então para fazer vários levantamentos de dinheiro, que terá usado para comprar peças em ouro, algumas das quais agora apreendidas pelos militares. Procurou ainda celebrar escrituras de terrenos e casas em nome das vítimas.

Além de ouro e 7.000 euros em dinheiro, a mulher foi apanhada na posse de uma caçadeira, uma pistola e munições de vários calibres.