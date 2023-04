As imagens da chegada do helicóptero para resgatar jovem no mar do Algarve

Foi encontrada com vida, este domingo, uma jovem de 17 anos que estava desaparecida no mar do Algarve. Desaparecida há mais de 20 horas, Érica foi avistada por navio mercante "em trânsito" a "25 milhas a sul de Vila Real de Santo António", dentro da área de buscas, em águas portuguesas.

A jovem de 17 anos tinha desaparecido numa prancha de paddle, empurrada pelo vento, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António.

Segundo o Capitão do Porto de Vila Real de Santo António, que coordenou as buscas, no sábado à noite o vento soprava de norte e a jovem terá entrado "numa espécie de pânico/susto e não remou", o que fez com que "o vento lhe pegasse e ela se começasse a deslocar para sul".

"O pai ainda tentou e saltou para a água, mas infelizmente não conseguiu agarrá-la, não teve capacidade física para chegar à prancha", disse o comandante João Afonso Martins.

A partir do momento em que receberam a informação do desaparecimento, "foram ativados todos os meios disponíveis possíveis, que foram muitos", assegurou o responsável.