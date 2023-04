País

Governo devia "demarcar-se" da posição de Lula de que UE estimula guerra na Ucrânia, diz Rangel

Loading...

"PSD não pode deixar de discordar, criticar e lamentar as opções de política externa do Brasil no que à invasão da Ucrânia e à guerra de agressão da Rússia diz respeito", diz vice-presidente do PSD, Paulo Rangel.