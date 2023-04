Raia, um peixe que permite muitas receitas e convida a uma ida à Figueira da Foz

Por estes dias, na Figueira da Foz, é tempo de saborear inúmeras receitas de raia, em mais um festival gastronómico que decorre até ao próximo fim de semana.

Em terra de pescadores, o que nunca falta é o sabor a mar. A raia é um dos peixes mais tradicionais, que vem à rede, para depois chegar ao prato. Seja com molho, frito com açorda ou até em pastéis, são inúmeras as formas de cozinhar a raia.

O festival gastronómico decorre em 12 restaurantes, onde cada prato terá um preço máximo: 14,5 €.

Este é o segundo de cinco festivais gastronómicos do ano na Figueira da Foz, onde se espera que seja o paladar com sabor a oceano a convencer para uma visita.