Burlaram vítimas com falsos investimentos e “ganharam” um milhão de euros, mas a PJ apanhou-os

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois empresários, de 57 e 58 anos, no Porto e em Lisboa, suspeitos da prática de crimes de burla qualificada. As vítimas terão sido lesadas em “pelo menos um milhão de euros”, informa a PJ.

Os dois homens - proprietários de uma sociedade comercial cujo objeto consiste na promoção de leilões de bens móveis e imóveis - terão aliciado as vítimas a investir dinheiro, prometendo o reembolso do investimento em três anos, com retorno de 4,5%.

Em comunicado, a PJ revela que para convencer as vítimas a investir naquelas ações, “fizeram acreditar que o reembolso estaria garantido por barras de materiais preciosos".

O problema é que estas barras de materias preciosos nunca existiram e, terminado o prazo do investimento, os lesados não conseguiram recuperar o dinheiro. Em causa está um montante de “pelo menos um milhão de euros”, diz a PJ.

Os detidos irão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial - no Tribunal de Instrução Criminal do Porto - para aplicação de medidas de coação.